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Тело младенца обнаружили на заводе в Подмосковье

На сортировочной ленте Каширского мусороперерабатывающего завода нашли тело младенца

Фото: Globallookpress.com

Работник Каширского мусороперерабатывающего завода обнаружил на сортировочной ленте среди мусора тело новорожденного. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

Мужчина сразу же рассказал о находке сотрудникам правоохранительных органов Подмосковья. Спустя некоторое время полицейские смогли установить предполагаемую мать погибшего младенца. Ею оказалась жительница города Домодедово.

Родственники россиянки сообщили, что она, находясь на девятом месяце беременности, самостоятельно отправилась в больницу, а вернулась оттуда без ребенка.

Своему мужу жительница Московской области заявила о якобы «замершем» плоде. По сведениям источника РЕН ТВ, супруги довольно часто злоупотребляли спиртными напитками. Сейчас женщину ищут.

20 марта тело младенца обнаружили в мусорном контейнере на улице Красная Пресня в Москве. Мертвый ребенок находился в месте для сбора мусора, на вид новорожденному было около полутора месяцев.

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Анна Щербакова
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