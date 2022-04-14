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Врач дал прогноз по майской волне коронавируса в России

Врач Измалков заявил, что майская волна COVID-19 в России будет легкой и управляемой

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Научный консультант Самарского государственного медицинского университета, главврач Клиник СамГМУ Николай Измалков в беседе с РИА Новости заявил, что прогнозируемая в России майская волна коронавируса будет похожа на волну омикрон-штамма — высокая заразность будет компенсироваться легкостью протекания.

Специалист указал на то, что благодаря принятым на предыдущих этапах мерах частота развития серьезных осложнений при COVID-19 и патогенность штаммов снижаются. «Поэтому майская волна будет абсолютно управляемой и пройдет в достаточно легкой форме», — дал прогноз Измалков.

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По мнению врача, есть основания, которые позволяют перевести коронавирус «в ранг сезонных заболеваний», поскольку среди населения уже фактически создана иммунная прослойка, так как многие россияне вакцинировали или переболели. Поэтому отмена масочного режима по всей стране будет закономерна, полагает он.

Ученый добавил, что COVID-19 наравне с гриппом станет рутинной болезнью, к которой все будут относиться как к сезонному заболеванию. Вместе с тем она напомнил о необходимости соблюдения мер предосторожности и ношения маски при плохом самочувствии.

Ранее вирусолог, член-корреспондент Российской академии наук (РАН) Александр Лукашев допустил, что новая волна заболеваемости COVID-19 в России будет слабее, чем в феврале. Он считает, что цифры заболеваемости будут намного ниже, чем в февральскую волну пандемии, поскольку коллективный иммунитет, несмотря на ослабление, остается на достаточно высоком уровне. Ученый пояснил, что циркулирующие сейчас в мире штаммы являются производными омикрона, поэтому теперь они будут нейтрализоваться антителами переболевших зимой людей.

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Марина Совина
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