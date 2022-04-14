Вирусолог дал прогноз по новой волне пандемии COVID-19 в России

Вирусолог РАН Лукашев спрогнозировал, что новая волна COVID-19 в России будет слабее

Новая волна заболеваемости COVID-19 в России, вероятно, будет слабее, чем в феврале. Такой прогноз дал вирусолог, член-корреспондент Российской академии наук (РАН) Александр Лукашев. Об этом сообщает ТАСС.

«Да, подъем заболеваемости вполне возможен», — сказал ученый. Он обратил внимание на наблюдающийся в настоящее время рост числа пациентов с коронавирусной инфекцией в некоторых странах Европы и Северной Америки, которые перенесли волну омикрон-штамма коронавируса раньше, чем Россия. Поэтому, считает он, через несколько недель подъем заболеваемости можно будет наблюдать и в нашей стране.

Вместе с тем, полагает Лукашев, цифры заболеваемости будут намного ниже, чем в февральскую волну пандемии, поскольку коллективный иммунитет, несмотря на ослабление, остается на достаточно высоком уровне. Он пояснил, что циркулирующие сейчас в мире штаммы являются производными омикрона, поэтому теперь они будут нейтрализоваться антителами переболевших зимой людей.

Ранее руководитель научной группы разработки новых методов диагностики Камиль Хафизов выразил мнение о том, что вероятность новой волны пандемии из-за коронавируса XE невелика. В подтверждение своей точки зрения ученый привел тот факт, что значительная часть населения России уже переболела штаммом стелс-омикрон, что обеспечило «мощную иммунную прослойку».

Новый штамм коронавируса XE обнаружили в Великобритании в начале апреля, это комбинация разновидностей омикрон-штамма, а также BA.1 и BA.2. Ряд экспертов полагает, что делать выводы о том, на сколько новый штамм заразнее предыдущих вариантов, преждевременно. Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили, что внимательно изучают ситуацию со штаммом XE.