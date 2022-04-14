Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Вирусолог дал прогноз по новой волне пандемии COVID-19 в России

Вирусолог РАН Лукашев спрогнозировал, что новая волна COVID-19 в России будет слабее

Фото: Кирилл Зыков / Агентство «Москва»

Новая волна заболеваемости COVID-19 в России, вероятно, будет слабее, чем в феврале. Такой прогноз дал вирусолог, член-корреспондент Российской академии наук (РАН) Александр Лукашев. Об этом сообщает ТАСС.

«Да, подъем заболеваемости вполне возможен», — сказал ученый. Он обратил внимание на наблюдающийся в настоящее время рост числа пациентов с коронавирусной инфекцией в некоторых странах Европы и Северной Америки, которые перенесли волну омикрон-штамма коронавируса раньше, чем Россия. Поэтому, считает он, через несколько недель подъем заболеваемости можно будет наблюдать и в нашей стране.

Материалы по теме:
Коронавирус ищет брешь. Ведущие эпидемиологи рассказали, как противостоять опасному вирусу
Коронавирус ищет брешь.Ведущие эпидемиологи рассказали, как противостоять опасному вирусу
31 марта 2022
Названа новая опасность для переболевших COVID-19: из-за коронавируса многократно вырос риск тромбозов
Названа новая опасность для переболевших COVID-19:из-за коронавируса многократно вырос риск тромбозов
10 апреля 2022

Вместе с тем, полагает Лукашев, цифры заболеваемости будут намного ниже, чем в февральскую волну пандемии, поскольку коллективный иммунитет, несмотря на ослабление, остается на достаточно высоком уровне. Он пояснил, что циркулирующие сейчас в мире штаммы являются производными омикрона, поэтому теперь они будут нейтрализоваться антителами переболевших зимой людей.

Ранее руководитель научной группы разработки новых методов диагностики Камиль Хафизов выразил мнение о том, что вероятность новой волны пандемии из-за коронавируса XE невелика. В подтверждение своей точки зрения ученый привел тот факт, что значительная часть населения России уже переболела штаммом стелс-омикрон, что обеспечило «мощную иммунную прослойку».

Новый штамм коронавируса XE обнаружили в Великобритании в начале апреля, это комбинация разновидностей омикрон-штамма, а также BA.1 и BA.2. Ряд экспертов полагает, что делать выводы о том, на сколько новый штамм заразнее предыдущих вариантов, преждевременно. Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили, что внимательно изучают ситуацию со штаммом XE.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
ОЭСР приостановит членство России в Агентстве по ядерной энергии
Вирусолог дал прогноз по новой волне пандемии COVID-19 в России
Полиция Нью-Йорка раскрыла новые факты в деле о стрельбе в метро
Украинские военные заблокировали мирных жителей в монастыре под Волновахой
Бен Аффлек и Дженнифер Лопез решили купить дом подороже
Блогерша сделала прическу на свадьбу и стала похожа на Джорджа Вашингтона
Россияне бросились скупать алкоголь после гречки
В США российские Т-72 и Т-80 назвали худшими в мире
Госдеп оценил заявление Байдена о «геноциде» на Украине
Москвичи летом разобьют огороды прямо в городе
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.