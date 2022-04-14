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Украинские военные заблокировали мирных жителей в монастыре под Волновахой

В Минобороны РФ заявили о 450 мирных жителях, заблокированных в монастыре под Волновахой
Михаил Мизинцев

Михаил Мизинцев. Фото: пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

Украинские националисты заблокировали более 450 мирных жителей в Николо-Васильевском монастыре под Волновахой Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев, передает ТАСС.

По словам генерал-половника, на территории монастыря находятся женщины с младенцами, старики и тяжелобольные люди, подключенные к аппаратам жизнеобеспечения, онкобольные и инсулинозависимые. Также националисты «постоянно обстреливают монастырь из минометов и крупнокалиберных пулеметов, есть убитые и раненые».

Мизинцев пояснил, что из-за регулярных обстрелов на территорию практически невозможно доставить гуманитарную помощь. «Методы и формы безжалостного отношения к мирным гражданам, проверенные фашистскими палачами в годы Великой Отечественной войны, сегодня с особой изощренностью применяются на практике украинскими неонацистами», — заключил представитель Минобороны.

Ранее Мизинцев назвал число удерживаемых в заложниках украинскими военными иностранцев. «Украинские националисты продолжают удерживать в заложниках в качестве живого щита 6253 иностранных гражданина из 11 государств», — сказал он. По информации Минобороны, мирные граждане удерживаются в Киеве, Харькове, Чернигове, Сумах, Мариуполе и в других крупных населенных пунктах

Марина Совина
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