Шведская оппозиция потребовала ускоренного вступления страны в НАТО

Оппозиционная партия «Шведские демократы» потребовала ускоренного вступления страны в НАТО

Находящиеся в оппозиции в шведском парламенте фракции Умеренная партия, «Шведские демократы» и «Христианские демократы» потребовали ускоренного вступления страны в НАТО. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал SVT.

По словам политиков, нельзя допустить, чтобы вопрос о подаче заявки Швеции в Североатлантический альянс откладывался. Представители партии «Шведские демократы» отметили, что хотят «более быстрого анализа» соответствующего вопроса.

13 апреля стало известно, что премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон подаст заявку на членство государства в НАТО в июне 2022 года. Сообщается, что правящая Социал-демократическая рабочая партия Швеции (СДРПШ) уже согласовала вопрос о вступлении страны в Североатлантический альянс. По информации источников, заявка будет подана на саммите НАТО в Мадриде, который состоится 29-30 июня.

