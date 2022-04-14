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США отказались менять взгляды на политику открытых дверей НАТО из-за России

Госдеп заявил, что США не меняют взгляды на НАТО и политику «открытых дверей» из-за РФ

Фото: Manuel Balce Ceneta / Reuters

Руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что Вашингтон отказывается менять взгляды на НАТО и ее политику «открытых дверей», невзирая на предупреждения со стороны России насчет членства Финляндии и Швеции. Его слова приводит ТАСС.

Прайсу был задан вопрос, существуют ли какие-либо изменения во взглядах США на потенциальное присоединение к альянсу Финляндии и Швеции, учитывая предупреждения со стороны Москвы.

«Никакого изменения нет, поскольку мы считаем, что политика открытых дверей НАТО — это политика открытых дверей. И решать то, как выглядит членство, должен альянс НАТО и только альянс НАТО», — заявил представитель Госдепа.

Ранее премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон заявила, что подаст заявку на вступление государства в НАТО в июне 2022 года. Сообщалось, что правящая Социал-демократическая рабочая партия Швеции уже согласовала вопрос о вступлении страны в Североатлантический альянс. В свою очередь, парламент Финляндии в ближайшие несколько недель примет решение о вступлении республики в НАТО, заявила премьер-министр страны Санна Марин.

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Марина Совина
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