Крупные нефтетрейдеры сократят закупки российской нефти в мае

Reuters: Trafigura и другие нефтетрейдеры сократят закупки российской нефти с 15 мая

Крупные мировые нефтетрейдеры, в том числе сингапурская компания Trafigura, планируют сократить закупки российской нефти уже с 15 мая. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

В компании Trafigura, являющейся крупным покупателем российской нефти, заявили о намерении полностью соблюдать все введенные против России санкции.

«Мы ожидаем, что наши объемы торгов будут еще больше сокращены с 15 мая», — уточнили в компании.

Независимый нефтетрейдер Vitol Group также заявил о намерении значительно сократить закупки российской нефти во втором квартале «по мере сокращения текущих контрактных обязательств». Однако представители отказались давать комментарии по конкретной дате. Агентство отметило, что нефтетрейдеры стремятся соблюдать формулировки санкций Евросоюза, которые были направлены «на ограничение доступа России к международной финансовой системе».

Ранее сообщалось, что крупнейший в мире независимый нефтетрейдер Vitol Group планирует до конца года прекратить торговлю российской нефтью. Уже во втором квартале по мере сокращения текущих контрактных обязательств значительно сократятся и обрабатываемые Vitol объемы нефти из России. К концу года компания намерена полностью прекратить торговлю российской сырой нефтью и нефтепродуктами, если не будет иных указаний.