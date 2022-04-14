Музыку Чайковского впервые исполнят на башкирских народных инструментах

В Уфе исполнят произведения Чайковского и Вивальди на башкирских народных инструментах

В Уфе на сцене Башкирской государственной филармонии впервые в истории исполнят музыку Петра Чайковского и Антонио Вивальди на национальных народных инструментах. Об этом сообщает «Башинформ».

Музыкальные произведения сыграет Национальный оркестр народных инструментов. Соло на кыл-кубызе (струнный инструмент, изготовленный из цельного куска березы, — прим. «Ленты.ру») исполнит Алиса Якшидавлетова, автором идеи и дирижером стал лауреат международных конкурсов Ринат Мухаметзянов.

Ранее в апреле в Уфе завершился поэтический конкурс на башкирском языке «Йөрәк һүҙе», что в переводе на русский означает «Слово сердца». В 2022 году конкурс посвятили 90-летию со дня рождения народного поэта Республики Башкортостан Рами Гарипова.