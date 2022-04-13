В Уфе прошел поэтический конкурс «Слово сердца»

На поэтическом конкурсе «Слово сердца» в Уфе победил актер Артур Кабиров

В Уфе завершился поэтический конкурс на башкирском языке «Йөрәк һүҙе» («Слово сердца»). В 2022 году конкурс посвятили 90-летию со дня рождения народного поэта Республики Башкортостан Рами Гарипова, пишет «Башинформ».

Мероприятие проводилось в Башкирском театре оперы и балета. В финале конкурса состязались 12 участников.

Лауреатом состязания стал Артур Кабиров, актер Башкирского академтеатра имени Мажита Гафури. Он прочитал поэму Гарипова «1937». Артист получил денежный приз в размере 500 тысяч рублей. Второе место и приз в размере 200 тысяч рублей достались участнице Зубаржат Утарбаевой, третье, с призом в размере 100 тысяч рублей — Ниязу Замалетдинову.

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