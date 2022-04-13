В Калининграде стартовал международный фестиваль искусств

Международный фестиваль «Русская музыка на Балтике» стартовал 12 апреля в Калининграде

В Калининграде 12 апреля состоялось открытие 9-го международного фестиваля искусств «Русская музыка на Балтике». Как уточняет ТАСС со ссылкой на пресс-службу принимающей мероприятие областной филармонии им. Светланова, культурный марафон начался с выступления Московского государственного академического симфонического оркестра под управлением Павла Когана.

Представители площадки отметили, что музыканты оркестра выступили с программой «Русский вальс и полонез», в рамках которой были исполнены произведения таких композиторов, как Михаил Глинка, Петр Чайковский, Александр Глазунов, Николай Римский-Корсаков и Антон Рубинштейн. Место за дирижерским пультом занял народный артист России Феликс Коробов.

В беседе с журналистами директор оркестра Ирина Шигарева отметила, что концертная программа была составлена так, чтобы как можно полнее отражать суть фестиваля. «Надеемся, что не обманули ожидания слушателей в зале филармонии и получим взаимное удовольствие от первой встречи здесь», — добавила она.

Агентство указывает, что в ближайшие дни жителей и гостей Калининграда ожидают 12 концертов с участием отечественных и зарубежных исполнителей. Завершить мероприятие планируют 12 июня концертом, приуроченным ко Дню России.

Отмечается, что фестиваль «Русская музыка на Балтике» проводится Калининградской филармонией с 2006 года раз в два года при поддержке Минкультуры РФ, правительства и Министерства по культуре и туризму Калининградской области. В 2022 году в организации мероприятия принимали участие Санкт-Петербургский дом музыки, «Росконцерт» и Национальный фонд поддержки правообладателей.