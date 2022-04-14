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Мэр Таллина осудил вандализм в отношении местного православного собора

Мэр Таллина Кылварт осудил вандала, разрисовавшего надписями Александро-Невский собор

Фото: nevsky cathedral / Flickr

Мэр Таллина Михаил Кылварт осудил вандализм в отношении православного Александро-Невского собора. Об этом пишет РИА Новости.

Кылварт прокомментировал надписи, которые накануне были нанесены красной краской на Александро-Невский собор в Таллине и касались событий на Украине. Градоначальник заявил, что подобные граффити являются «совершенно недопустимым проявлением вандализма», и пригрозил, что разрисовавшему храм неустановленному нарушителю придется возместить затраты городского бюджета на очистку стен.

Кылварт также добавил, что никакое разжигание розни или вандализм не приблизят урегулирование конфликта на Украине. «Существуют четкие юридические границы для публичного выражения мнения, и размалевывание городского пространства, очевидно, выходит за эти рамки», — подчеркнул мэр.

Ранее сообщалось, что в эстонском городе Отепя неизвестные разрисовали памятник советским воинам в цвета украинского флага и оставили на монументе надпись синей краской в виде буквы Y. Отмечается, что местные правоохранители уже возбудили уголовное дело по статье об осквернении памяти умерших.

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Алевтина Запольская
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Мэр Таллина осудил вандализм в отношении местного православного собора
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