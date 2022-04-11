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В Эстонии памятник советским воинам раскрасили в цвета флага Украины

В эстонской Отепе памятник советским воинам разрисовали в цвета украинского флага

Фото: Тимур Нисаметдинов / РИА Новости

В эстонском городе Отепя неизвестные разрисовали памятник советским воинам. Об этом пишет РИА Новости.

Отмечается, что неизвестные раскрасили памятник советским воинам в цвета украинского флага. Кроме того, они оставили на монументе надпись синей краской в виде буквы Y. Эстонская полиция уже возбудила уголовное дело по статье об осквернении памяти умерших.

Ранее в МВД Литвы сообщили, что в двух городах республики, Шета и Куркляй, неизвестные осквернили памятники советским воинам на месте захоронений. Правоохранители уточнили, что вандалы залили мемориал красной, желтой и синей красками.

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Алевтина Запольская
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