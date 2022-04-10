В двух городах Литвы осквернили памятники советским воинам

В литовских городах Шета и Куркляй неизвестные залили краской памятники советским воинам

В двух литовских городах, Шета и Куркляй, неизвестные осквернили памятники советским воинам, находящихся на захоронениях. Об инциденте пишет ТАСС со ссылкой на департамент полиции при МВД Литвы.

«Памятники советским воинам были залиты красной, желтой и синей красками», — говорится в сообщении об акте вандализма.

В настоящий момент сотрудники правоохранительных органов расследуют обстоятельства происшествия. Согласно законодательству Литвы, осквернение захоронения карается штрафом или лишением свободы на срок до трех лет. Известно, что на воинском кладбище в городе Куркляй захоронен 221 боец советской армии, в Шете — 236 солдат и офицеров, в числе которых Герой Советского Союза Афанасий Лошаков.

Ранее в апреле этого года сообщалось, что неизвестные осквернили мемориал советским воинам, расположенный в литовском городе Мариямполь. Памятник солдатам облили зеленой краской и некой «жидкостью темного цвета».