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В России запустили еще один сервис для бронирования отелей

Ozon запустил сервис для бронирования отелей в России и за рубежом

Фото: Shutterstock

Популярный отечественный онлайн-ретейлер Ozon запустил услугу по поиску и бронированию отелей по России и за рубежом. О появлении еще одного сервиса для планирования путешествий сообщает ТАСС.

«Ozon запустил бронирование отелей в формате агрегатора. Выбрать вариант проживания можно из 70 тысяч предложений внутри страны и в странах, доступных для посещения», — пояснили в компании. Отмечается, что отечественные пользователи смогут оплачивать проживание российскими банковскими картами из любой точки мира.

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Кроме того, в будущем Ozon Travel планирует создать собственный маркетплейс, на котором представители объектов размещения смогут заходить в специальный личный кабинет, выкладывать свои предложения, а также самостоятельно управлять ценами.

Ранее в апреле эксперты туротрасли назвали замену ушедшим из России сервисам для путешествий Airbnb, Booking.com, Agoda и Trivago — их место займут отечественные агрегаторы, которые до этого «оставались в тени» зарубежных. Так, эксперты посоветовали путешественникам обратить внимание на сервисы Tvil.ru, «Суточно.ру», а также на Bronevik.com, которые предлагают тысячи вариантов размещения по России и за рубежом.

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Валентина Процкова
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