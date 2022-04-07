Названа замена ушедшим из России Airbnb и Booking.com

Сервисы «Суточно.ру», Tvil.ru и Ostrovok.ru назвали альтернативой Booking.com и Airbnb

Эксперты туротрасли назвали отечественным туристам замену ушедшим из России сервисам для путешествий Airbnb, Booking.com, Agoda и Trivago — их место займут российские агрегаторы, которые до этого «оставались в тени» зарубежных. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам специалистов туротрасли, после приостановки деятельности иностранных онлайн-платформ по поиску жилья для отдыха российские отельеры и туристы массово переместились на отечественные площадки.

Например, на «Суточно.ру» за последние недели появилось более 30 тысяч новых вариантов для аренды. В настоящее время на сайте агрегатора доступно более 100 тысяч предложений по всей России — отели, частные дома, мини-гостиницы и квартиры. Отмечается, что на сайте есть функция мгновенного бронирования и бесконтактного заселения.

Кроме того, сервис предлагает бонусы для активных пользователей. За отзыв об отеле путешественникам обещают вернут 30 процентов от суммы, а за каждого приглашенного нового пользователя — начислить тысячу рублей. Из минусов агрегатора эксперты называют обязательную предоплату по всем бронированиям и невозможность отмены без штрафов.

Также эксперты посоветовали путешественникам обратить внимание на сервис бронирования жилья Tvil.ru, который предлагает больше 200 тысяч вариантов размещения по России, Абхазии и Белоруссии, включая турбазы, виллы, коттеджи и апартаменты. Еще больше вариантов по аренде жилья есть на сервисе Ostrovok.ru. Из 1,7 миллиона доступных для бронирования объектов 69 расположены в России, остальные находятся за границей — в Турции, Чехии, Франции и ОАЭ.

Желающим отправиться за рубеж также порекомендовали посетить Bronevik.com — агрегатор собрал варианты размещения не только в России, но и в Казахстане, Эстонии, Белоруссии, Грузии, Армении и других странах. Для желающих забронировать не только жилье, но и билеты на самолет или поезд, будет удобен сервис RussPass. Также на платформе можно приобрести туры и обзорные экскурсии по городам России.

4 апреля стало известно, что онлайн-платформа для краткосрочной аренды жилья Airbnb запретил гражданам России и Белоруссии бронировать жилье за рубежом. В начале марта гендиректор сервиса Брайан Чески объявил о приостановке работы портала в России и Белоруссии.