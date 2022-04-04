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Airbnb запретил гражданам России и Белоруссии бронировать жилье за рубежом

Airbnb запретил гражданам России и Белоруссии бронировать жилье за рубежом

Фото: Dado Ruvic / Reuters

Сервис для краткосрочной аренды жилья Airbnb запретил гражданам России и Белоруссии бронировать жилье за рубежом. Об этом говорится в заявлении на сайте компании.

«Бронирования жилья и впечатлений в России и Беларуси прекращено, а гости из этих стран больше не смогут оформить бронирование где бы то ни было», — говорится в сообщении.

В начале марта гендиректор сервиса Брайан Чески объявил о приостановке работы портала в России и Белоруссии. Туристам стали недоступны объекты в этих странах.

До этого Чески также сообщал, что Airbnb вместе с владельцами жилья намерен разместить до 100 тысяч беженцев с Украины. Чески также призвал жителей Польши, Германии, Венгрии и Румынии помочь людям, покидающим Украину.

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Марина Совина
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