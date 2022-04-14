Глава ЛНР предрек скорое завершение конфликта в Донбассе

Глава ЛНР Пасечник выразил уверенность в скором завершении конфликта в Донбассе

Глава Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник предрек скорое завершение конфликта в Донбассе. Об этом он высказался в своем обращении «по случаю Дня жертв украинской агрессии», сообщает «Луганский информационный центр».

Пасечник напомнил, что 14 апреля 2014 года Украина официально начала «антитеррористическую операцию», в результате которой на жителей Донбасса «полетели авиабомбы, тактические ракеты, мины и снаряды украинских вооруженных сил и националистических батальонов».

Глава республики подчеркнул, что за восемь лет Киеву «не удалось сломить сильный, мужественный донбасский характер», и выразил уверенность в скором завершении конфликта и установлении мира в регионе в результате совместной спецоперации войск России, Луганской и Донецкой народных республик.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил об интенсификации операции по освобождению территории республики. Он также отметил, что направления, по которым необходимо форсировать усилия, уже обозначены. «Потому что чем больше мы затягиваем, тем больше гражданского населения просто страдает, находясь в заложниках ситуации», — добавил политик.