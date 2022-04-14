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Экономический форум в Крыму перенесли

Ялтинский экономический форум решили перенести

Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости

Ялтинский экономический форум (ЯМЭФ), который должен был пройти в конце апреля, решили перенести на конец года. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов, его слова приводит РИА Новости.

Он уточнил, что перенос связан с «нестабильной международной ситуацией». Новые даты пока не называются, о них, указал Аксенов, будет сообщено дополнительно. «Проведение Ялтинского международного экономического форума, запланированное с 20 по 22 апреля, в связи с нестабильной международной ситуацией переносится на четвертый квартал текущего года», — отметил Аксенов.

ЯМЭФ проводится в Крыму с 2015 года. В 2020 году форум не состоялся из-за пандемии коронавируса, в 2021-м мероприятие сначала переносили с апреля на ноябрь, но в итоге также отменили из-за COVID-19. В последний раз форум проходил в 2019 году форум с 18 по 20 апреля, тогда число участников форума превысило 4,5 тысячи.

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Платон Щукин
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