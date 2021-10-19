Вице-премьер заявил об отмене экономического форума в Ялте из-за коронавируса

Вице-премьер Марат Хуснуллин заявил об отмене Ялтинского международного экономического форума (ЯМЭФ) из-за ситуации с коронавирусом. Об этом он написал в Instagram.

Мероприятие было запланировано в ноябре, однако совместно с главой Крыма Сергеем Аксеновым было принято решение о его переносе.

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«К сожалению, ситуация с коронавирусом снова ухудшается, и мы приняли решение отменить форум в этом году! Мы обязательно еще увидимся с вами на площадках Форума, когда ситуация с вирусом улучшится», — подчеркнул Хуснуллин.

19 октября вице-премьер Татьяна Голикова предложила ввести с 30 октября по 7 ноября режим нерабочих дней по всей России. Такую меру политик объяснила борьбой с растущим числом заболеваний коронавирусом в стране. В регионах с особенно тяжелой эпидемиологической обстановкой нерабочие дни могут начаться раньше — с 23 октября.

