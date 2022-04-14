В Минобороны сообщили о минировании плотины в ДНР

Представитель МО России Мизинцев заявил о минировании плотины на Углегорской ТЭС в ДНР

Начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что националисты заминировали плотину водохранилища Углегорской теплоэлектростанции (ТЭС). Об этом сообщает ТАСС.

По словам представителя Министерства обороны (МО) России, в Светлодарске Донецкой народной республики (ДНР) боевики украинских вооруженных формирований заминировали плотину. «В случае подрыва в зоне возможного затопления окажутся город Светлодарск, поселки Мироновский, Луганское и ряд других с общей численностью населения более 15 тысяч человек», — отметил Мизинцев.

Также он рассказал, что после ухода воды по всей территории затопления будет повреждена система жизнеобеспечения населения, которая включает в себя канализацию, водопровод, водоочистные сооружения, имеющие резервуары с химическими средствами. Это, по словам представителя МО, приведет к резкому ухудшению санитарно-эпидемиологической обстановки и распространению инфекционных заболеваний в Бахмутском районе.

Ранее Мизинцев сообщил, что украинские националисты готовят взрыв эстакады над железной дорогой в Краматорском районе. В городе Константиновка неонацисты заминировали автомобильную эстакаду через железнодорожные пути по улице Белоусова, которую в ближайшее время планируют разрушить, чтобы обвинить в этом Россию.