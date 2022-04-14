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Мужчина сбросил 17 килограммов за год и поделился своим методом похудения

TOI: Мохиниш Нирвал похудел на 17 килограммов благодаря бегу и диетическим продуктам

Фото: «Times of India»

Житель Индии сумел сбросить 17 килограммов за год с помощью правильного питания и бега и поделился своим методом похудения. Об этом сообщает The Times of India.

36-летний Мохиниш Нирвал рассказал, что всегда старался поддерживать здоровый вес, но начал полнеть во время карантина, введенного из-за пандемии новой коронавирусной инфекции. Когда его вес достиг 85 килограммов, он решил, что нужно срочно худеть.

Мужчина не следил за количеством потребляемых калорий, однако начал чаще есть диетические продукты, такие как йогурты, фрукты и яйца. Кроме того, он старался, чтобы каждый прием пищи на 30-50 процентов состоял из овощей. «В конце концов я научился останавливаться, когда был сыт на 80 процентов, и это стало для меня настоящим благословением», — вспоминает он.

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После того, как Нирвал наладил режим питания, он стал регулярно заниматься йогой и бегать по пять километров пять-шесть дней в неделю. Кроме того, он старался меньше сидеть даже на работе. Индиец признается, что войти в правильный ритм занятий и питания получилось не сразу, но он постепенно двигался к цели и за год сумел похудеть на 17 килограммов.

«Цели должны быть большими, а шаги маленькими. Это станет залогом того, что мы движемся в правильном направлении. Похудение — долгий путь. Срывы — часть процесса. Но любая цель достижима, если не торопиться», — поделился своим опытом Нирвал.

Ранее сообщалось, что 32-летняя жительница Великобритании Хейли Паттисон похудела на 70 килограммов благодаря переходу на домашнюю еду. Ранее женщина обожала фастфуд и сладости.

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Никита Савин
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