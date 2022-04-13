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Британка похудела на 70 килограммов благодаря домашней еде

Жительница Великобритании Хейли Паттисон похудела на 70 килограммов, питаясь домашней едой

Фото: Mateusz Feliksik / Unsplash

32-летняя жительница Великобритании Хейли Паттисон похудела на 70 килограммов, питаясь домашней едой. Об этом сообщает Daily Mail.

По словам Паттисон, в прошлом она любила еду навынос и потребляла по три тысячи килокалорий в день. Она могла съесть сэндвич с беконом на завтрак, а на обед у нее был еще один сэндвич с беконом или курицей, чипсы, сосиска в тесте и банка Coca Cola. Порой женщина разогревала замороженную пиццу или другие быстрые и простые полуфабрикаты. Такое питание было не только вредным, но и недешевым: переход на домашнюю еду сэкономил ей почти шесть тысяч фунтов стерлингов (670 тысяч рублей) за два года.

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Чтобы похудеть, Паттисон ограничила потребление пищи 1500 килокалориями в сутки, стала готовить сама, занялась спортом, бегом и прогулками пешком. Теперь, по словам британки, на завтрак она предпочитает протеиновый батончик с кофе, на обед — бутерброд с тунцом, тосты с сыром и яблоки, а на ужин делает пасту.

«У меня больше нет одышки, как раньше, стало гораздо больше энергии, и я намного лучше сплю по ночам. Раньше я сильно страдала от мигреней и головных болей, а теперь они не так беспокоят меня», — рассказывает она. Паттисон добавляет, что друзья и близкие оказывали ей поддержку во время похудения и хвалят ее за результат.

Ранее сообщалось, что 19-летняя Вика Истомина из Новосибирска сумела сбросить 31 килограмм лишнего веса за полгода. Она похудела при помощи диеты и занятий спортом.

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Рузанна Акмалтдинова
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