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Россиянка сбросила 31 килограмм за полгода и раскрыла свой метод похудения

Вика Истомина из Новосибирска сбросила 31 килограмм за полгода при помощи диеты и спорта

Фото: Вика Истомина

19-летняя Вика Истомина из Новосибирска сумела сбросить 31 килограмм лишнего веса за полгода при помощи диеты и занятий спортом. О ее методе похудения сообщает KP.RU.

Девушка рассказала, что никогда не было худой, но лишний вес не смущал ее — над ней не издевались в школе и она всегда была душой компании. Однако со временем Истомина поняла, что лишние килограммы негативно сказываются на ее здоровье. «В 18 лет я весила 95 кило, у меня началась одышка, стало тяжелее ходить», — вспоминает россиянка.

Она добавила, что из-за лишнего веса ей приходилось часто покупать новые штаны, так как старые быстро протирались. Еще одна проблема была связана с тем, что многие модели одежды, которые ей нравились, просто не выпускаются для крупных людей.

После того, как Истомина решила похудеть, она, в первую очередь, приучила себя не есть после восьми часов вечера и отказалась от мучного и жирного. Других ограничений в питании девушка себе не ставит, однако энергетическая ценность ее дневного рациона не превышает 1300 килокалорий. «Мечтаю, конечно, о бургере, но как вспомню, через что прошла, снова беру себя в руки», — говорит она.

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Сбросив первые пять килограммов, Истомина начала заниматься с тренером в спортзале, и уже через полгода весила 64 килограмма. Девушка рассказала, что полностью сменила гардероб, больше не стесняется носить платья, а многие знакомые с трудом узнают ее, встречая на улице. «Одна подруга, глядя на меня, тоже пошла заниматься в зал! Приятно, что я мотивирую!», — порадовалась Истомина.

Ранее сообщалось, что жительница США сбросила 44 килограмма и поделилась секретом успеха. Она обратилась к врачу, который нашел у нее плохую переносимость некоторых продуктов, и добавила в рацион больше овощей.

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Никита Савин
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