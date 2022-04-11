Женщина сбросила 44 килограмма и поделилась секретом похудения

Наташа Персон из США рассказала о похудении на 44 килограмма при помощи пищевых добавок

Жительница США и мать троих детей Наташа Персон сбросила 44 килограмма и рассказала, как ей это удалось. Своим секретом она поделилась с Daily Mail.

По словам американки, под конец третьей беременности ей было трудно заниматься спортом. Кроме того, она обнаружила, что не может есть ничего, кроме углеводов. В результате после родов ее вес увеличился до 105 килограммов. В прошлом ей удавалось избавиться от лишнего веса, накопленного за время беременности, но на этот раз ничего не помогало.

Тогда Персон приняла решение обратиться к врачу, который назначил ей пищевые добавки, помогающие регулировать уровень гормонов. Кроме того, женщина проверила свою пищевую чувствительность и узнала, что ее организм плохо переносит глютен, молоко и сою. Пришлось исключить из своего рациона продукты, которые их содержат. Особенно жалко ей было отказываться от сыра, но ради похудения пришлось пожертвовать и им.

Эти меры пошли на пользу. «Я похудела, не считая калорий. Я ела много овощей, но контролировала количество порций», — объясняет она. Сейчас, по словам Персон, ее вес составляет 61 килограмм. Чтобы во время похудения кожа не становилась дряблой, американка советует пить больше воды.

Ранее сообщалось, что жительница Мельбурна и мать двоих детей Лина Адамс похудела на 30 килограммов с помощью специальной диеты с шестью приемами пищи в день. Каждый прием пищи составлял не более 380 калорий.