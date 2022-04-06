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Женщина похудела на 30 килограммов с помощью шести приемов пищи в день

Лина Адамс из Мельбурна избавилась от лишнего веса с помощью шести приемов пищи в день

Фото: Shutterstock

Жительница Мельбурна и мать двоих детей Лина Адамс похудела на 30 килограммов с помощью специальной диеты с шестью приемами пищи в день. Историей австралийки поделилось издание Daily Mail.

По словам Адамс, она избавилась от лишнего веса за 11 месяцев. Женщина придерживалась диеты, которая требовала потреблять 1639 калорий в день. Кроме того, каждый день она устраивала дома 30-минутную тренировку, сочетающую пилатес с такими упражнениями, как «велосипед», прыжки с махами рук, подъем туловища из положения лежа и скручивания.

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По словам Адамс, в день она ест шесть раз, но каждый прием пищи составляет не более 380 калорий. «Мой завтрак — смузи, потому что он полон питательных веществ, его легко приготовить и можно выпить, пока я провожаю детей в школу», — объясняет она. Смузи австралийка предпочитает и на обед, но иногда заменяет напитки легкими сэндвичами, роллами с рисом и буррито с мясной или салатной начинкой. Для перекусов Адамс посоветовала пирог из моркови и цукини, лимонный пирог и кексы с яблоками.

Адамс утверждает, что сейчас весит 54,5 килограмма. Первые 20 килограммов ей удалось сбросить за шесть месяцев. 

Ранее житель американского штата Мичиган сбросил 50 килограммов и рассказал, как ему удалось добиться такого результата. Чтобы сбросить вес, он проконсультировался с диетологом и стал пользоваться приложением, которое давало советы по правильному питанию.

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Рузанна Акмалтдинова
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