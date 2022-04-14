В Японии одобрили поправки для ужесточения антироссийских санкций

Нижняя палата парламента Японии одобрила поправки для ужесточения санкций против России

Ключевая нижняя палата парламента Японии в четверг, 14 апреля, большинством голосов одобрила поправки в законодательство страны об ужесточении экономических санкций против России из-за военной операции на Украине. Об этом сообщает ТАСС.

Так, депутаты поддержали временное повышение пошлин на импорт древесины, лосося, икры и краба в связи с лишением России статуса наиболее благоприятствуемой нации в торговле. Эти меры будут действовать минимум до апреля следующего года. Кроме того, приняты поправки в закон об иностранной валюте, чтобы не попустить обхода антироссийского санкционного режима, в том числе в сфере криптовалюты.

Во вторник, 12 апреля, Япония ввела дополнительные санкции против 398 физических лиц и 28 организаций из России на фоне ситуации на Украине. Речь идет о заморозке активов чиновников и военнослужащих, запретах на транзакции в ряде банков, ограничении импорта.