Акции Petropavlovsk снизились после информации о продаже активов

Акции производителя золота Petropavlovsk снизились после информации о продаже активов

Акции одного из крупнейших производителей золота в России — компании Petropavlovsk — снизились в ходе торгов в четверг, 14 апреля. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Это произошло после того как появилась информация о возможной продаже активов. В начале торгов ценные бумаги торговались по 11,29 рубля, теряя 6,8 процента, к 14:25 по московскому времени падение ускорилось: акции Petropavlovsk потеряли уже 13,01 процента и подешевели до 10,54 рубля.

Ранее стало известно, что компания задумалась о продаже долей в действующих активах, пишет «Интерфакс» со ссылкой на сообщение компании. Из-за западных санкций Petropavlovsk столкнулся с трудностями с обслуживанием долга и сбытом продукции.

У компании есть кредиты в Газпромбанке, однако после включения этой организации в санкционный список Великобритании и замораживания ее активов Petropavlovsk пропустил уже два платежа. Корпорации предстояло выплатить 560 тысяч долларов по кредиту на общую сумму 200 миллионов долларов и эквивалент 9,5 миллиона долларов по кредитным линиям российских «дочек».

Petropavlovsk входит в пятерку крупнейших золотодобывающих компаний России.