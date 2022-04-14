Крупный производитель золота задумался о продаже активов в России из-за санкций

Производитель золота Petropavlovsk задумался о продаже активов из-за проблем с расчетами

Один из крупнейших производителей золота в России Petropavlovsk задумался о продаже долей в действующих активах, пишет «Интерфакс» со ссылкой на сообщение компании. Из-за западных санкций компания столкнулась с трудностями с обслуживанием долга и сбытом продукции.

Для анализа вариантов выхода из сложившегося положения Petropavlovsk нанял консалтинговую компанию AlixPartners. У компании есть кредиты в Газпромбанке, однако после включения этой организации в санкционный список Великобритании и замораживания ее активов, Petropavlovsk пропустил уже два платежа. Корпорации предстояло выплатить 560 тысяч долларов по кредиту на общую сумму 200 миллионов долларов и эквивалент 9,5 миллиона долларов по кредитным линиям российских «дочек».

Согласно обязательствам, компания должна продавать Газпромбанку все производимое золото. Одним из решений может стать поиск новых покупателей и заключение новых контрактов, если банк даст на это согласие. Кроме того, в мае Petropavlovsk предстоит еще один крупный платеж — около 12,4 миллиона долларов по евробондам-2022, а в ноябре производитель должен будет погасить их. По заявлению компании, сделать это в текущих обстоятельствах будет крайне сложно.

Положение компании осложняется тем, что в России обсуждается законопроект о введении ответственности за исполнение антироссийских санкций. Petropavlovsk заявил, что в случае его принятия совет директоров не сможет гарантировать, что его российские «дочки» будут соблюдать санкции.

Petropavlovsk входит в пятерку крупнейших золотодобывающих компаний России, регион добычи — Амурская область. Крупнейшая доля акций — 29 процентов — принадлежит ЮГК («Южуралзолото Группа Компаний») Константина Струкова.