В ГД предложили отнести исполнение санкций против России к тяжким преступлениям

В Госдуме предложили отнести исполнение санкций против России к тяжким преступлениям

Исполнение иностранных антироссийских санкций на территории России будет относиться к категории тяжких преступлений и повлечет целый комплекс юридических последствий. Такое пояснение к новому законопроекту дала первый заместитель председателя комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Ирина Панькина в интервью ТАСС.

Проектируемый состав будет относиться к категории тяжких преступлений, что влечет за собой целый комплекс юридических последствий, которые будут самыми негативными, а именно: десятилетний срок давности, право на УДО после отбытия не менее половины срока наказания, погашение судимости только спустя восемь лет, если человека осудили к лишению свободы, и так далее Ирина Панькина первый зампредседателя комитета Госдумы по госстроительству и законодательству

Панькина считает этот законопроект важным сигналом для тех, кто собирается исполнять иностранные санкции против России, тем самым деструктивно влияя на экономику страны. Депутат подчеркнула важность недопущения в стране поддержки ограничительных мер в отношении России.

Уголовная ответственность за санкции

Законопроект об уголовной ответственности за исполнение антироссийских санкций в России внесли в Госдуму 4 апреля. Об этом сообщил глава комитета нижней палаты парламента по законодательству Павел Крашенинников.

Авторы предлагают дополнить часть вторую статьи 201 УК («Злоупотребление полномочиями»), которая предусматривает уголовную ответственность за использование лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой организации и в целях извлечения выгод и преимуществ для себя или других лиц либо нанесения вреда другим лицам, новым квалифицирующим признаком.

По словам Крашенинникова, законопроект предусматривает ответственность до десяти лет тюрьмы. При этом нарушителям закона запретят занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Санкции против России

24 февраля президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении специальной операции по защите Донбасса. В ответ на это ряд западных стран, а также их партнеры ввели против России санкции.

Так, США и страны Европы ввели запрет на импорт российских энергоносителей, запретили въезд сотням граждан России и Белоруссии, среди которых руководство двух стран, главы задействованных в оборонном секторе предприятий и журналисты.

Помимо этого, Соединенные Штаты заморозили активы Центробанка России на сотни миллиардов долларов. Так же поступили и некоторые европейские государства, в том числе Нидерланды, Люксембург, Франция, а также Великобритания и Япония.

Кроме того, по всему миру арестованы яхты и другое имущество российских олигархов. Австралия и Япония и Британия запретили экспорт в Россию предметов роскоши.

В свою очередь, Польша отказалась от закупок российского газа. Долгосрочный контракт страны на поставки газа из России истекает в этом году и продлеваться не будет.

Польша и санкции против России

Наиболее широкий спектр санкций предлагает ввести Польша. В частности, премьер-министр республики Матеуш Моравецкий призвал ввести запрет на выдачу виз ЕС для россиян за исключением гуманитарных виз «для тех россиян, кто хочет бежать из страны».

Вице-премьер Польши председатель Комитета по национальной безопасности и делам обороны Ярослав Качиньский сообщил, что его страна готова к размещению на своей территории ядерного оружия США.

Министр спорта и туризма Польши Камиль Бортничук призвал исключить россиян из Международного олимпийского комитета и всех международных спортивных федераций. По его мнению, таким образом мировой спорт избавится от российского капитала.

А вице-премьер и министр культуры Польши Петр Глиньский заявил, что российская культура должна исчезнуть из общественного пространства из-за ситуации вокруг Украины. По мнению главы польского Минкульта, на данный момент не время для российского балета, произведений Антона Чехова и Александра Пушкина и других творений русской культуры.

Мы ценим достижения этой культуры в музыке или литературе. Они на высшем уровне, но мы имеем дело со страной, которая сошла с ума Петр Глиньский вице-премьер и министр культуры Польши

Позиция России

В ответ подобные ограничения и призывы российские власти определили перечень государств, чьи недружественные действия направлены против России, ее компаний и граждан. В него вошли США, Канада и страны Евросоюза, а также Великобритания с ее территориями: Джерси, Ангилья, Британские Виргинские острова, Гибралтар. Также названы Украина, Черногория, Швейцария, Албания, Андорра, Исландия, Лихтенштейн, Монако, Норвегия, Сан-Марино, Северная Македония, Япония, Южная Корея, Австралия, Микронезия, Новая Зеландия, Сингапур и Тайвань.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров также отметил, что главной жертвой антироссийских санкций Запада стала мировая экономика, по которой бьют последствия вводимых против России ограничений.

Частные санкции

Многие зарубежные компании объявили о временном уходе с российского рынка и о приостановке деятельности на территории России. Так, французский производитель косметики L'Oreal принял решение о временном закрытии всех точек продаж и онлайн-магазинов в России. Американская корпорация Procter & Gamble сообщила о прекращении инвестиций в Россию и рекламной активности.

The Coca-Cola Company (бренды Coca-Cola, Fanta, Sprite, «Добрый», «Моя семья», Bonaqua) объявила о приостановке деятельности в России. На следующий день о прекращении рекламной деятельности и продажи ряда товаров заявила компания PepsiCo.

Отдельные компании вводят дополнительные меры с целью убедиться, что граждане России не смогут обойти санкции. К примеру, французский модный дом Chanel запретил продавать товар жителям России. Покупателям за рубежом предъявляют подписать бланк, в котором говорится «Дословно: "Я не живу в России и не буду носить продукцию на территории России"».

В Chanel объяснили, что отказ в продаже их продукции россиянам связан с санкциями, которые компания должна соблюдать.

Сервис краткосрочной аренды жилья Airbnb запретил гражданам России и Белоруссии бронировать жилье и развлечения. Сначала такая мера распространялась только на объекты внутри двух стран, но спустя месяц руководство компании решило расширить ограничения и запретило россиянам и белорусам пользоваться сервисом во всем мире.

