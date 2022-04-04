Винер ответила на призыв польского министра исключить Россию из мирового спорта

Винер назвала призыв польского министра исключить Россию из мирового спорта русофобией

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова ответила на призыв министра спорта и туризма Польши Камиля Бортничука исключить Россию из мирового спорта, назвав его слова проявлением русофобии. Ее слова приводит РИА Новости.

«Предложение Бортничука — это продолжение пещерной русофобии», — заявила Винер-Усманова случившееся. Она посчитала, что россиянин Василий Титов, занимающий пост первого вице-президента Международной федерации гимнастики (FIG), не даст пройти подобным санкциям.

Ранее 4 апреля Бортничук на заседании Совета ЕС по вопросам образования, молодежи, культуры и спорта призвал исключить россиян из Международного олимпийского комитета и всех международных спортивных федераций. По его мнению, таким образом мировой спорт избавится от российского капитала.

В конце февраля многие международные спортивные организации отстранили россиян от турниров. В некоторых дисциплинах, таких как футбол, хоккей, лыжные гонки и биатлон, спортсмены полностью отстранены. В автоспорте, велоспорте, теннисе и шахматах россияне могут продолжать выступления в нейтральном статусе.