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Польша призвала убрать российскую культуру из общественного пространства

Глава Минкульта Польши: российская культура должна исчезнуть из общественного пространства

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Российская культура должна исчезнуть из общественного пространства из-за ситуации вокруг Украины. Убрать ее из международного поля призвал вице-премьер и министр культуры Польши Петр Глиньский, передает РИА Новости.

По мнению главы польского Минкульта, на данный момент не время для российского балета, произведений Антона Чехова и Александра Пушкина и других творений русской культуры. «Мы ценим достижения этой культуры в музыке или литературе. Они на высшем уровне, но мы имеем дело со страной, которая сошла с ума», — заключил он.

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Виктория Кондратьева
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