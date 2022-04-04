Польша призвала убрать российскую культуру из общественного пространства

Глава Минкульта Польши: российская культура должна исчезнуть из общественного пространства

Российская культура должна исчезнуть из общественного пространства из-за ситуации вокруг Украины. Убрать ее из международного поля призвал вице-премьер и министр культуры Польши Петр Глиньский, передает РИА Новости.

По мнению главы польского Минкульта, на данный момент не время для российского балета, произведений Антона Чехова и Александра Пушкина и других творений русской культуры. «Мы ценим достижения этой культуры в музыке или литературе. Они на высшем уровне, но мы имеем дело со страной, которая сошла с ума», — заключил он.