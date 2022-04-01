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Совет Европы учредил год украинской культуры

Совет Европы по предложению Италии учредил год украинской культуры

Фото: Pixabay

Совет Европы по предложению Италии учредил Европейский год украинской культуры. Об этом заявил министр культуры Италии Дарио Франческини, пишет РИА Новости.

По его словам, Киеву будет выделена помощь для сохранения и развития культурной отрасли и поддержки ее представителей.

«Украина получит необходимую помощь для реагирования на угрозы ее культурному наследию и его сохранения с помощью всех возможных технических и правовых инструментов, предлагаемых конвенциями в сфере культуры», — отметил министр.

Ранее комитет министров СЕ в ходе анонимного голосования принял решение об официальном исключении из организации России. Страна перестала быть членом СЕ с 16 марта.

МИД России 10 марта заявил о необратимом разрушении Совета Европы и объявил о прекращении участия России в организации. В министерстве, объясняя позицию Москвы, назвали СЕ площадкой для заклинаний о западном превосходстве и самолюбования.

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Марина Совина
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