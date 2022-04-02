В Chanel объяснили отказ продавать товары россиянам

Модный дом Chanel объяснил, что отказ в продаже их продукции россиянам связан с санкциями

Французский модный дом Chanel объяснил, что отказ в продаже их продукции россиянам связан с санкциями, которые компания должна соблюдать. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление компании.

«Chanel, являясь международной компанией, соблюдает требования законодательства, применимые к ее деятельности и сотрудникам в любой стране мира, включая экономические санкции», — заявили в компании.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на ранее появившуюся информацию о том, что зарубежным магазинам французского бренда Chanel запретили продавать товар жителям России. Она напомнила о том, что основательница бренда Коко Шанель во время Второй мировой войны была агентом Третьего рейха и имела тесную связь с сотрудниками оккупационного правительства Франции.

О запрете Chanel продавать товары жителям России стало известно 1 апреля. Блогерша Лиза Литвин разместила в сети фотографию с сиреневой сумкой бренда и отметила, что сотрудники магазина в ОАЭ отказали ей в покупке аксессуара. Вдобавок она опубликовала снимок, на котором запечатлен подписываемый покупателями бланк. «Дословно: "Я не живу в России и не буду носить их на территории России"», — добавила она.