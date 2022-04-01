Захарова отреагировала на запрет Chanel продавать товар жителям России

Мария Захарова отреагировала на запрет модного дома Chanel продавать товар жителям России

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на ранее появившуюся информацию о том, что зарубежным магазинам французского бренда Chanel запретили продавать товар жителям России. Пост появился в ее Telegram-канале.

Захарова напомнила о том, что основательница бренда Коко Шанель во время Второй Мировой войны была агентом Третьего Рейха и имела тесную связь с сотрудниками оккупационного правительства Франции. По словам дипломата, она лично

участвовала в попытках организации секретных переговоров Германии и Великобритании.

«Более того, модельер решала за счет фашистов и свои коммерческие задачи. До войны она продала мощности по производству знаменитого парфюма "Шанель №5" промышленникам еврейского происхождения. Привлекая нацистов, она пыталась вернуть себе права на прибыль от продажи духов», — высказалась Захарова.

Госслужащая разглядела тесную связь новой политики модного дома со спецоперацией, которую Россия проводит на территории Украины. «Мы просто открыли шкаф, из которого выпали еще не сгнившие скелеты 80-летней давности, — заявила она. — Мы — очень терпеливая и всепрощающая страна. Мы простили всем все, перевернув страницу и дав дорогу будущему. Но если эта дорога оказалось кольцевой, мы этот порочный круг разорвем».

В заключение Захарова отметила, что, по ее мнению, руководство Chanel «может возвращаться на круги своя и как его создательница поддерживать нацизм». «Но теперь об этом будут знать все», — уточнила автор публикации.

О запрете Chanel продавать товары жителям России стало известно 1 апреля. Блогерша Лиза Литвин разместила в сети фотографию с сиреневой сумкой бренда и отметила, что сотрудники магазина в ОАЭ отказали ей в покупке аксессуара. Вдобавок она опубликовала снимок, на котором запечатлен подписываемый покупателями бланк. «Дословно: "Я не живу в России и не буду носить их на территории России"», — добавила она.