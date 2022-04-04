В Госдуму внесли законопроект о наказании за исполнение санкций в России

В ГД внесли законопроект об уголовном наказании за исполнение антироссийских санкций в РФ

В Госдуму внесли законопроект об уголовной ответственности за исполнение антироссийских санкций в России. За это будет предусмотрена ответственность до 10 лет тюрьмы. Об этом рассказал глава комитета нижней палаты парламента по законодательству Павел Крашенинников, передает ТАСС.

Проектом предлагается дополнить часть вторую статьи 201 УК («Злоупотребление полномочиями»), которая предусматривает уголовную ответственность за использование лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой организации и в целях извлечения выгод и преимуществ для себя или других лиц либо нанесения вреда другим лицам, новым квалифицирующим признаком.

Уточняется, что исполнение иностранных санкций в России повлечет наказание вплоть до 10 лет лишения свободы. Кроме того, нарушители закона будут лишены права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин счел недопустимым искусственное повышение цен под прикрытием санкций, когда речь идет о продукции, которая производится и потребляется в России.

В то же время он допустил, что в условиях санкций против России некоторые товары в стране могут подорожать.