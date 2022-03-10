Спикер Госдумы Володин считает недопустимым искусственное повышение цен в условиях санкций

Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал недопустимым искусственное повышение цен под прикрытием санкций, когда речь идет о продукции, которая производится и потребляется в России. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

При этом он допустил, что в условиях санкций против России некоторые товары в стране могут подорожать. «Например, за счет повышения курса валюты или перебоев в поставках из других государств», — пояснил он.

Как считает Володин, российские поставщики располагают необходимыми запасами товаров, дефицита нет, поэтому в таком случае рост цен носит необоснованный характер.

Володин сообщил, что 10 марта на пленарном заседании Государственной Думы будет обсуждаться этот вопрос с участием главы Федеральной антимонопольной службы. «Планируем провести анализ всей цепочки — от производства до продажи товаров — с целью выявления фактов необоснованного роста цен. Наживаться на людях недопустимо, за такое необходимо наказывать», — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС) договорилась с крупнейшими продуктовыми ретейлерами об ограничении цен.