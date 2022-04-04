Польша выступила за запрет виз ЕС для россиян из-за Украины

Премьер Польши Моравецкий призвал ЕС отказаться от выдачи шенгенских виз россиянам

Польша выступила за запрет на выдачу виз ЕС для россиян в рамках нового пакета санкций, за исключением гуманитарных виз. Об этом сообщают РИА Новости с ссылкой на выступление польского премьер-министра Матеуша Моравецкого.

«Должны быть наложены решительные санкции на российское общество», — призвал премьер. Также он предложил запретить выдачу виз для граждан России, за «исключением гуманитарных виз для тех россиян, кто хочет бежать из страны».

Ранее польский премьер предложил создать международную комиссию по расследованию ситуации в украинской Буче, который Минобороны России назвало провокацией. «Мы предлагаем создание международной комиссии для расследования этого преступления — преступления геноцида на Украине. Международной комиссии, которая будет состоять из юристов, врачей, криминалистов — специалистов, которые смогут описать все очень точно», — уточнил политик.

Министерство обороны России назвало обвинения Украины провокацией. По их словам, свидетельства «преступлений» в Буче появились лишь на четвертый день после прибытия в город СБУ и представителей украинского телевидения. Кроме того, на опубликованных снимках тела людей по прошествии минимум четырех дней не окоченели и не имеют характерных трупных пятен, а в ранах видна несвернувшаяся кровь.