Польша предложила создать комиссию по расследованию провокации в Буче

Премьер Польши предложил создать международную комиссию по расследованию ситуации в Буче

Польша предложила создать международную комиссию по расследованию ситуации в украинской Буче, который Минобороны России назвало провокацией. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на польского премьера Матеуша Моравецкого.

«Мы предлагаем создание международной комиссии для расследования этого преступления — преступления геноцида на Украине. Международной комиссии, которая будет состоять из юристов, врачей, криминалистов — специалистов, которые смогут описать все очень точно», — заявил премьер.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон допустил введение новых антироссийских санкций на уровне ЕС из-за публикации видео из украинского города Буча. «То, что произошло в Буче, обязывает ввести новую серию санкций [против России]», — заявил он.

Министерство обороны России назвало обвинения Украины провокацией. Свидетельства «преступлений» в Буче появились лишь на четвертый день после прибытия в город СБУ и представителей украинского телевидения. Кроме того, на опубликованных снимках тела людей по прошествии минимум четырех дней не окоченели и не имеют характерных трупных пятен, а в ранах видна несвернувшаяся кровь.