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Макрон допустил введение новых санкций против России из-за Бучи

Президент Франции Макрон поддержал введение новых санкций против России из-за Бучи

Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон допустил введение новых антироссийских санкций на уровне ЕС из-за ситуации в украинском городе Буча под Киевом. Об этом он сообщил в эфире радиостанции France Inter.

«То, что произошло в Буче, обязывает ввести новую серию санкций [против России]. Мы планируем координировать усилия с нашими европейскими партнерами, в частности с Германией», — сказал французский президент. Он добавил, что поддержит эту инициативу в том числе и на уровне ЕС.

Ранее премьер-министр Японии Фумио Кисида также высказался о возможности введения новых санкций против России из-за публикации видео из украинского города Буча, которое в Минобороны РФ назвали провокацией. Он отметил, что в отношении новых ограничительных мер Токио будет исходить из общей ситуации во взаимодействии с мировым сообществом. По его словам, Япония при необходимости сделает то, что должна.

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Дмитрий Сотак
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