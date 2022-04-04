Премьер Японии допустил новые санкции против России из-за Бучи

Премьер Японии Кисида осудил Россию и допустил введение новых санкций из-за видео из Бучи

Премьер-министр Фумио Кисида допустил введение новых санкций против России из-за публикации видео из украинского города Буча, которое в Минобороны РФ назвали провокацией. Об этом он заявил в эфире телеканала NHK, передает РИА Новости.

Кисида отметил, что в отношении новых ограничительных мер Токио будет исходить из общей ситуации во взаимодействии с мировым сообществом. По его словам, Япония при необходимости сделает то, что должна.

Помимо этого, японский премьер осудил действия по причинению вреда мирным жителям, что является нарушением международного права. Япония также порицает действия, представляющую проблему с гуманитарной точки зрения, добавил он.

3 апреля украинские власти и ряд зарубежных СМИ распространили информацию о массовых убийствах российскими военными мирных жителей, якобы случившихся в городе Буча под Киевом. Публиковалась видеозапись, на которой видны тела людей, лежащие на улицах города после ухода из него россиян.

Министерство обороны России назвало обвинения Украины провокацией. Свидетельства «преступлений» в Буче появились лишь на четвертый день после прибытия в город СБУ и представителей украинского телевидения. Кроме того, на опубликованных снимках тела людей по прошествии минимум четырех дней не окоченели и не имеют характерных трупных пятен, а в ранах видна несвернувшаяся кровь.

