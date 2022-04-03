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В Польше заявили о готовности разместить ядерное оружие США

Вице-премьер Качиньский заявил, что Польша открыта для размещения ядерного оружия США

Фото: Shutterstock

Вице-премьер Польши, председатель Комитета по национальной безопасности и делам обороны Ярослав Качиньский заявил, что его страна готова к размещению на своей территории ядерного оружия США. С таким заявлением он выступил в интервью немецкой газете Welt am Sonntag.

«Если бы американцы нас попросили разместить в Польше атомное оружие, мы были бы открыты для этого», — отметил он и добавил, что такое решение «существенно бы усилило сдерживание Москвы».

Качиньский признался, что в настоящее время такого вопроса в повестке нет, однако не исключено, что «это скоро может измениться». Кроме того, польский вице-премьер призвал создать в Польше новый командный центр НАТО, откуда могли бы проводиться совместные операции.

В заключение собеседник газеты подчеркнул, что альянс должен предпринимать больше усилий для урегулирования ситуации на Украине, к примеру, провести миротворческую миссию, а также предоставить оружие, о котором активно просит президент страны Владимир Зеленский.

16 марта Качиньский уже призывал отправить на Украину миссию НАТО или миссию более широкого состава. По его мнению, такая миссия должна действовать с согласия Зеленского и правительства Украины, ей также следует уметь защищать себя.

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Варвара Кошечкина
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