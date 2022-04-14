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Китайские ученые заявили о приостановке сотрудничества с РАН

Президент РАН заявил, что китайские ученые приостановили сотрудничество с россиянами

Фото: Sergey Smirnov / Globallookpress.com

Китайские партнеры Российской академии наук (РАН) приняли решение о приостановке сотрудничества, заморозив развитие планирующихся совместных проектов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление президента РАН Александра Сергеева в ходе Международной научно-практической конференции «Цифровые международные отношения — 2022».

По словам Сергеева, китайские коллеги «нажали на паузу», и за прошедший месяц они не смогли выйти на продуктивные обсуждения о сотрудничестве, несмотря на то, что ранее у представителей научной сферы двух стран было налажено регулярное общение. Он также отметил, что возвращение к диалогу в любом случае предстоит, поэтому следует не рвать отношения и «все-таки пытаться сохранить то, что у нас есть, там, где можно сохранить».

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«Наши коллеги, руководители академий наук ряда стран, просто отказываются от контактов, — рассказал президент РАН на конференции. — Более того, после обмена различными предложениями, проведения встреч, конечно, в интернете, различных дискуссий, просто откладывают или срывают вот эти мероприятия, говоря, что академия наук — это тоже организация, которая находится в политическом поле, что "нам это делать очень сложно, нам это делать запрещено"».

На данный момент в РАН продолжают сотрудничество с отдельными учеными, которые готовы продолжать совместную работу. Однако большинство ключевых иностранных агентств и академий наук заморозили отношения с российскими специалистами, среди них, например, академия наук Германии «Леопольдина», Французская академия наук и Национальная академия наук США.

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Елена Апазиди
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