В Госдуме отреагировали на слова Трампа о «геноциде» на Украине

Депутат Чепа объяснил слова Трампа о «геноциде» на Украине русофобской политикой США

Русофобская линия, которая в течение многих лет выдерживается во внешней политике США, постоянно развивается. Так на слова экс-президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, назвавшего ситуацию на Украине геноцидом, отреагировал первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа, пишут «Известия».

Депутат напомнил о политике Трампа, которую тот проводил в Сирии и Афганистане. Кроме того, Чепа обратил внимание на действия нынешнего президента США Джо Байдена во время работы в Госдепе.

«На протяжении десятков последних лет во внешней политике США ничего не меняется, русофобская линия полностью выдерживается, причем постоянно прогрессируя. Задача преподнести Россию агрессором никогда не сходила с повестки президентов США», — объяснил депутат.

По его словам, в России не ожидают здравой оценки от любого политика Соединенных Штатов.

Ранее Трамп назвал текущую ситуацию на Украине геноцидом. Он добавил, что Россия не начала спецоперацию на Украине в ходе его президентского срока, так как благодаря его усилиям у США есть «самое мощное и боеспособное ядерное оружие в мире».