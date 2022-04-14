США назвали условие для обсуждения отмены санкций против России

США будут готовы обсудить отмену санкций против России, если Москва и Киев договорятся

США будут готовы обсудить возможность отмены некоторых санкций против России в случае, если Москва и Киев достигнут договоренностей в ходе переговоров. Такое условие для изменения санкционной политики назвали в Белом доме, передает ТАСС.

Помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан также подчеркнул, что американская сторона не принимает прямого участия в переговорном процессе России и Украины. «Мы не были непосредственными участниками каких-либо переговоров, потому что считаем, что это то, где во главе должны стоять украинцы, а мы должны их поддерживать», — уточнил он.

1 апреля официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын призвал подготовить план по постепенному снятию санкций с России в случае договоренности Москвы и Киева. «Это нужно сделать, поскольку при наличии договоренностей необходимо знать все следующие этапы, процессы», — подчеркнул он.