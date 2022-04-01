Турция призвала подготовить план снятия санкций с России

Представитель президента Турции Калын призвал подготовить план снятия санкций с России

Представитель президента Турции Ибрагим Калын в эфире телеканала TRT Haber призвал подготовить план по постепенному снятию санкций с России в случае договоренности Москвы и Киева. Об этом сообщает РИА Новости.

«Это нужно сделать, поскольку при наличии договоренностей необходимо знать все следующие этапы, процессы», — подчеркнул он.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал место встречи российского лидера Владимира Путина и его украинского коллеги Владимира Зеленского. По его словам, это может быть Стамбул. «У господина Зеленского позитивное мнение, надеюсь, и у господина Путина оно будет позитивное. Если мы сможем провести саммит в Стамбуле, чтобы они приняли решение превратить негативную тенденцию в позитивную, то будем очень счастливы», — сказал политик.