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Турция призвала подготовить план снятия санкций с России

Представитель президента Турции Калын призвал подготовить план снятия санкций с России
Ибрагим Калын

Ибрагим Калын . Фото: Murad Sezer / Reuters

Представитель президента Турции Ибрагим Калын в эфире телеканала TRT Haber призвал подготовить план по постепенному снятию санкций с России в случае договоренности Москвы и Киева. Об этом сообщает РИА Новости.

«Это нужно сделать, поскольку при наличии договоренностей необходимо знать все следующие этапы, процессы», — подчеркнул он.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал место встречи российского лидера Владимира Путина и его украинского коллеги Владимира Зеленского. По его словам, это может быть Стамбул. «У господина Зеленского позитивное мнение, надеюсь, и у господина Путина оно будет позитивное. Если мы сможем провести саммит в Стамбуле, чтобы они приняли решение превратить негативную тенденцию в позитивную, то будем очень счастливы», — сказал политик.

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Марина Совина
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