Приамурского чиновника обвинили в продаже муниципальных земель другу

Главу Благовещенского района в Приамурье обвинили в незаконной продаже земли

В Приамурье чиновник обвиняется в превышении должностных полномочий — следствие полагает, что глава Благовещенского незаконно продал другу муниципальные земли; обвинительное заключение по делу утверждено прокуратурой. Об этом «Ленте.ру» в четверг, 14 апреля, сообщили в пресс-службе прокуратуры Амурской области.

По данным ведомства, глава района Евгений Седых в 2020 году продал своему знакомому под сельскохозяйственные нужды участок земли, находящийся в муниципальной собственности, по заниженной цене. Для этого чиновнику пришлось вынести незаконное постановление, воспользовавшись наделенными полномочиями. По подсчетам следствия, администрации был нанесен ущерб в 49 миллионов рублей.

Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд, по вменяемой статье УК РФ о превышении должностных полномочий Седых грозит до 10 лет лишения свободы. На имущество подсудимого наложен арест для обеспечения гражданского иска и возможной конфискации имущества, в том числе «заморожены» и его банковские счета.

Ранее сообщалось, что глава Благовещенского района Евгений Седых стал фигурантом уголовного дела о превышении должностных полномочий. На время расследования его поместили в изолятор.