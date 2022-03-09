В Приамурье главу района заподозрили в превышении полномочий

В Амурской области глава Благовещенского района Евгений Седых стал фигурантом уголовного дела о превышении должностных полномочий. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника агентства, суд избрал Седых меру пресечения в виде ареста. Детали уголовного дела, возбужденного в отношении главы района, не раскрываются.

Евгений Седых пришел в администрацию Благовещенского района в апреле 2010 года в качестве главного специалиста отдела сельского хозяйства. С 2011 года он был начальником отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды администрации. В 2017 году занял место заместителя главы района, а еще через два года его избрали главой Благовещенского района.

Ранее сообщалось, что в Тамбове задержали замглавы администрации города по подозрению в хищении 5,5 миллиона рублей. По версии следствия, он совершал преступление с июня по ноябрь 2018 года и с мая по ноябрь 2020 года вместе с главой одной из строительных организаций.