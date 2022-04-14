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В российской школе ученик получил кашу с тараканом

В школе Екатеринбурга ученику подали на обед гречневую кашу с тараканом

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Родитель ученика школы в Екатеринбурге пожаловался на кашу с тараканом, которую якобы дали его ребенку в столовой. Сообщение об этом опубликовано в местном паблике во «ВКонтакте».

«Мой ребенок пришел в столовую покушать, а на обед — гречка с тараканом. Это ужас какой-то. За что родители платят такие деньги? И так кормят не очень, а еще и с тараканами», — написал родитель в социальной сети.

Как сообщает Е1.ru, в департаменте образования Екатеринбурга заявили, что проведут проверку в столовой образовательного учреждения.

Ранее в школе Ленинск-Кузнецкого в Кемеровской области дети получили компот с червями. После инцидента городская администрация усилила контроль за качеством блюд в школьной столовой и сообщила, что напитки на основе сухофруктов повара процеживают.

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Анастасия Шейкина
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