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В Башкирии начали разводить африканских сомов

Предпринимательница из Башкирии начала разводить африканских сомов

Фото: Shutterstock

Предпринимательница из Республики Башкортостан Эльвира Несмиянова начала разводить в регионе африканских сомов. Ферма по их выращиванию открылась в селе Караидель, пишет «Башинформ».

Проект Несмияновой был рассмотрен в рамках «Предпринимательского часа» администрацией Караидельского района, решившей оказать ему поддержку. Ей возместят часть затрат на оборудование для фермы. Ранее предпринимательница уже получала от властей гранты в рамках проекта «Агростартап» по программе «Начинающий фермер» от минсельхоза республики.

Отмечается, что Несмиянова уже начала разводить сомов в искусственных бассейнах. Созданные на ферме условия позволят выпускать до десяти тонн продукции. Предпринимательница планирует производить рыбный фарш, консервы и полуфабрикаты.

Ранее в апреле сообщалось, что на Южном Урале начали готовить котлеты для гамбургеров и чикенбургеров.

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Евгений Шульгин
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