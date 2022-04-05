На Южном Урале начали готовить котлеты для бургеров

На Южном Урале начали готовить котлеты для гамбургеров и чикенбургеров

На Южном Урале начали готовить котлеты для гамбургеров и чикенбургеров. Об этом сообщает местное информационное агентство URA.ru.

Известно, что челябинская птицефабрика «Равис» принялась делать котлеты для импортозамещения продукции в рестораны сетей быстрого питания. Директор компании по мясопереработке Лариса Гатченко заявила, что производство имеет большой ассортимент изделий, которые делаются не только на автоматических линиях, но и вручную.

«Компания производит продукцию от поля до прилавка: от зерна до готовых изделий. Когда ввели санкции, мы придумали и котлету для гамбургера, и чикенбургер. Используем для этого производства натуральное охлажденное сырье и натуральные специи», — уточнила женщина.

В марте появилась информация о том, что в Кабардино-Балкарии увеличилось производство продукции животноводства. В Северо-Кавказстате подчеркнули, что в январе-феврале 2022 года в республике выросло количество производства скота и птицы, а также молока и яиц. При этом мяса скота и птицы произвели 13,3 тысячи тонн, что почти на пять процентов превышает объемы аналогичного периода прошлого года.