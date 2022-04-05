Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
Моя страна

На Южном Урале начали готовить котлеты для бургеров

На Южном Урале начали готовить котлеты для гамбургеров и чикенбургеров

Фото: Amirali Mirhashemian / Unsplash

На Южном Урале начали готовить котлеты для гамбургеров и чикенбургеров. Об этом сообщает местное информационное агентство URA.ru.

Известно, что челябинская птицефабрика «Равис» принялась делать котлеты для импортозамещения продукции в рестораны сетей быстрого питания. Директор компании по мясопереработке Лариса Гатченко заявила, что производство имеет большой ассортимент изделий, которые делаются не только на автоматических линиях, но и вручную.

«Компания производит продукцию от поля до прилавка: от зерна до готовых изделий. Когда ввели санкции, мы придумали и котлету для гамбургера, и чикенбургер. Используем для этого производства натуральное охлажденное сырье и натуральные специи», — уточнила женщина.

В марте появилась информация о том, что в Кабардино-Балкарии увеличилось производство продукции животноводства. В Северо-Кавказстате подчеркнули, что в январе-феврале 2022 года в республике выросло количество производства скота и птицы, а также молока и яиц. При этом мяса скота и птицы произвели 13,3 тысячи тонн, что почти на пять процентов превышает объемы аналогичного периода прошлого года.

Майя Пономаренко
Обсудить
Последние новости
Описаны последствия взрыва цистерны с химикатами в Рубежном для здоровья людей
Раскрыта судьба индустрии моды в России
Почти половина россиян призналась в отсутствии сбережений
Онищенко насчитал 300 американских лабораторий у границ России
Более сотни приезжих доставили в полицию после массовой драки в Москве
В «Роскосмосе» пообещали запустить 18 спутников «Глонасс-К2»
Россиянин выпал с 18-го этажа после БДСМ-свидания
Госдума разработала проект о зеркальном ответе на притеснения российских СМИ
Netflix и Apple+ отказались от работы с Уиллом Смитом
Финский «Йокерит» покинул КХЛ
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.